Это была благодарность за обещание на «Прямой линии», сообщает DEITA.RU.



Один из вопросов, который поступил президенту в ходе «Прямой линии», задал известный блогер Амиран Сарданов («Дневник хача»). Сарданов спросил Путина о суверенном интернете - не является ли это очередным железным занавесом.

«Можете честно ответить, зачем приняли этот закон?».

Владимир Путин отметил, что новый закон о суверенном интернете не направлен на то, чтобы вводить ограничения для пользователей из России. Он наоборот должен обеспечить нормальное функционирование интернета в стране.

Однако самым интересным в этом вопросе было не это: блогер умудрился сделать рекламу своей шаурмичной. Амиран Сарданов даже пообещал президенту 100% скидку на блюдо.

Ранее сообщалось о том, что Приморье встретило «Прямую линию» митингом на центральной площади.

Елена Миронова