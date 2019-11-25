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Путину доложили о молочных заводах-фантомах в стране

Путин

Заместитель Дмитрия Медведева рассказал президенту на рабочей встрече о заводах-фантомах, производящих молочные продукты, сообщает DEITA.RU.

Вице-премьер Алексей Гордеев сказал, что благодаря системе «Меркурий» удалось проследить всю этапы производства молочной продукции. Система начала свою работу только 1 ноября. Меньше чем за месяц специалистам удалось обнаружить несколько заводов-фантомов, которые работают на сырье неизвестного происхождения.

На полках в магазинах также стали разделять продукцию, все, что из натуральных продуктов должно стоять на одной полке, та продукция, где используются растительные жиры на других полках.

Напомним, что в следующем году правительство планирует маркировать молочную продукции, участники рынка считают, что это может вызвать подорожание продукции.

Иван Юрьев

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