Путину не нравятся бакалавриат и магистратура

Президент России Владимир Путин сомневается в необходимости разделения обучения в российских вузах на бакалавриат и магистратуру, сообщает DEITA.RU.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседании Совета по русскому языку, прошедшему в Екатерининском зале Кремля. Как считает глава государства, Нужно подумать о возвращении к старой схеме подготовки специалистов в течение пяти лет, как минимум, для некоторых специальностей.

«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?», - недоумевал Владимир Путин.

Министр просвещения Ольга Васильева, в свою очередь, добавила, что для гуманитарных специальностей бакалавриата недостаточно, поскольку студенты по факту получают незаконченное высшее образование. По ее словам, даже в администрацию президента на некоторые должности не берут бакалавров, не считая эту систему в полном смысле законченным образованием.

Кроме того, в ходе заседании Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за странные правила распределения бюджетных мест в магистратуре. Президент России обратил внимание, что нынешняя система приводит к недобору. «У вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит», - потребовал Владимир Путин.

Ранее Ольга Васильева также раскритиковала действующую в России двухуровневую систему подготовки в вузах. Она отметила, что в отличие от европейских университетов, которым для перехода на Болонскую систему потребовалось несколько столетий, Россия ввела ее за одно десятилетие. «Меня настораживает тот момент, когда при переходе на бакалавриат вместо полноценного создания новых программ вузы пошли по пути сокращения уже имеющихся», — отметила она.

Дмитрий Санников