Президент потребовал разобраться с задолженностью по зарплате, сообщает DEITA.RU со ссылкой на kremlin.ru.

Работодатели задолжали россиянам 2,8 миллиарда рублей. Владимир Путин указал министерству труда внимательнее следить за долгами по зарплатам россиян. Президент подчеркнул необходимость точечной работы по конкретным крупным должникам.

Глава государства призвал чиновников работать с подобными ситуациям отдельно.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, ответил, что ведомство придумало, как исправить сложившуюся ситуацию. Согласно разработанному законопроекту, долги с работодателей будет выбирать Федеральная служба судебных приставов, списывая средства со их счетов. Этот законопроект планируется в ближайшее время внеси в правительство.



