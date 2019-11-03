Путину не с кем работать

Президент России Владимир Путин заявил об острой нехватке квалифицированных кадров в стране, сообщает DEITA.RU.

Проблему дефицита кадров Владимир Путин обозначил в ходе телемоста с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019. По оценке президента страны, в будущем эта проблема будет только расти. Как сказал Путин, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров в России может составить около 3 миллионов человек. Как подсчитали зарубежные эксперты, это может привести к потерям в российской экономике от недополученной прибыли в сотни миллиардов долларов.

Чтобы этого не допустить, Владимир Путин отметил необходимость предпринять энергичные усилия. Как отмечает официальный сайт Кремля, в правительстве должен быть создан единый центр поддержки движения WorldSkills, а также подготовки и переподготовки постоянных кадров по инженерным навыкам и другим профессиям, в том числе по рабочим.

Проблема нехватки квалифицированных кадров характерна не только для России. Владимир Путин обратил внимание, что прогнозы по Германии и Великобритании еще хуже, чем для нашей страны. « Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров», - подчеркнул Владимир Путин.

Накануне президент России провел заседание Госсовета, посвященное российскому здравоохранению. И в этой сфере наблюдается значительная нехватка кадров. По словам Владимира Путина, около 60% россиян недовольны качеством оказываемых услуг в сфере здравоохранения. И большинство жалоб относится именно к первичному звену. Президент уверен, что людей можно понять: большое число зданий строилось еще в прошлом веке, они не видели ремонта, там плохое оснащение оборудованием и нехватка кадров.

Дмитрий Санников