Президент ознакомился с новым устройством для водителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".
Управляющий директор компании "Яндекс" Тигран Худавердян презентовал Владимиру Путину прибор, способный определяющий степень усталости водителя. Мероприятие прошло в рамках совещания, посвященного развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Устройство под названием "Yandex Signal Q1", не превышающий своими размерами обычного телефона, состоит из видеокамеры, изображение с которой анализируется при помощи программного обеспечения с применением технологий машинного зрения. Применять новый прибор можно не только в частных автомобилях, но и в такси, кабинах автобусов и грузовиков, а также для водителей других видов транспорта.
Полем изучения программы становятся 68 точек на лице рулевого. При этом также изучается направление взгляда, поворот головы и частота морганий. При обнаружении начальных признаков усталости устройство подает запрещающий сигнал. Таким образом, машина не позволит человеку начать движение.
Инновационная разработка должна снизить число ДТП по вине уставших водителей.
Дмитрий Шевченко