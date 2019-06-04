Президент ознакомился с новым устройством для водителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Управляющий директор компании "Яндекс" Тигран Худавердян презентовал Владимиру Путину прибор, способный определяющий степень усталости водителя. Мероприятие прошло в рамках совещания, посвященного развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Устройство под названием "Yandex Signal Q1", не превышающий своими размерами обычного телефона, состоит из видеокамеры, изображение с которой анализируется при помощи программного обеспечения с применением технологий машинного зрения. Применять новый прибор можно не только в частных автомобилях, но и в такси, кабинах автобусов и грузовиков, а также для водителей других видов транспорта.

Полем изучения программы становятся 68 точек на лице рулевого. При этом также изучается направление взгляда, поворот головы и частота морганий. При обнаружении начальных признаков усталости устройство подает запрещающий сигнал. Таким образом, машина не позволит человеку начать движение.

Инновационная разработка должна снизить число ДТП по вине уставших водителей.