Сборная России по художественной гимнастике победила в командном зачете на Чемпионате Европы, сообщает DEITA.RU.

Отечественная школа художественной гимнастики, руководимая Героем Труда Российской Федерации и супругой миллиардера Алишера Усманова Ириной Винер, по праву считается сильнейшей в мире. Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Яна Батыршина, Юлия Барсукова, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева – все эти прославленные чемпионки и после окончания блестящих спортивных карьер смогли найти себя в медийной, общественной, личной, а кто и в политической жизни страны.

Президент России Владимир Путин всегда с большим уважением относится к успехам российских спортсменов и спортсменок. Глава государства лично вручает высокие награды на торжественных приемах в Кремле.«Вы покорили зрителей непревзойденным мастерством, грацией и обаянием», - отмечал Владимир Путин, поздравляя сборную России по художественной гимнастике на Универсиаде.

Ну а сейчас наследницы Алины Кабаевой выиграли Чемпионат Европы в командном зачете. Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины одержали уверенную победу, набрав 216,225 балла. Стоит отметить, что cеребро досталось команде Белоруссии (206,000), бронза - сборной Болгарии (202,075).





Александра Солдатова – капитан сборной России, современность и будущее отечественной художественной гимнастики. 20 лет – это отличный возраст для побед. В том числе и на нее возлагаются основные надежды нашей федерации и болельщиков на Олимпиаде в Пекине-2020.





Сестры Дина и Арина Аверины также уже собрали хорошую коллекцию медалей, и хотели бы пополнить ее наградами олимпийскими. В декабре 2018 года прошла церемония вручения Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года». Арина была соведущей церемонии, а Дина стала обладателем звания «спортсменка года».

Чемпионат Европы в Баку завершается 19 мая финалами в отдельных видах соревнований.

Дмитрий Санников

Фото: Инстаграм Александра Солдатова / Дина и Арина Аверины