Митингующие приморцы услышаны президентом. Проблему строительства завода СПГ в бухте Перевозная Хасанского района Приморья Владимиру Путину озвучил предприниматель Дмитрий Царев, на встрече с общественниками, которую в эти минуты проводит президент, сообщает DEITA.RU.

В Приморье наблюдаются постоянные попытки начать крупное промышленное строительство через дорогу от заповедника «Кедровая падь», где живут леопарды, рассказал он.

«Сначала это был план перевалки нефти там, сейчас вот ЛПГ. Нельзя там так делать, там же заповедник. Надо уже на законодательном уровне запретить», - отметил он.

«А что за перевалку там собираются делать? Первый раз слышу», - заявил Путин и пообещал подробнее ознакомиться с этим вопросом.

Завод СПГ планирует построить резидент Свободного порта Владивосток, компания ООО «Восток ЛПГ», в бухте Перевозная на юге края. Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Сжиженный газ планируется поставлять в Китай, Корею и Японию. Поставлять его до терминала планируется по железной дороге.

Общественные слушания по проекту были сорваны и отложены на неопределенный срок. Обеспокоенные приморцы твердо уверены, что этот проект губительно скажется на экологии региона, и требуют отменить проект резидента СПВ.

Отметим, ранее DEITA.RU сообщало о том, что крупный инвестор, планирующий вложить в проект завода СПГ 4,5 миллиарда рублей, юридически зарегистрирован в заброшенном бараке в поселке Приморском.

Светлана Алеутская