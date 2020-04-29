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Путину предлагают ввести новый НЭП
Путину предложили вывести страну из пике по методике СССР
С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, комментируя обращение президента к народу, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Миронова, правительство срочно должно разработать комплекс мер, ряд инновационных экономических решений, которые позволят экономике страны быстро встать на ноги. Прежние методы уже не сработают в условиях новой реальности.
Миронов сравнил это с НЭП - новой экономической политикой, провозглашенной в СССР в 1921 году, и давшей ощутимые результаты. Как считает политик, иными методами, кроме революционных, экономку не поднять.
Президент поручил правительству и экономическим структурам срочно приступить к разработке комплекса мер, который он назвал «общенациональным планом действий» по выходу из кризиса. Миронов сравнивает это с НЭПом, напоминая, что тогда СССР сумел подняться из руин всего за четыре года.
Необходимы решительные, оперативные, но хорошо продуманные действия - считает он. Также Миронов заверил, что президент получит поддержку от его фракции, и депутаты будут активно участвовать в разработке новой стратегии.
НЭП в двадцатые годы ознаменовался заменой продразверстки продналогом - уменьшились поборы с производителей зерна.
Не дожидаясь мировой революции, власти приняли решение срочно поднимать экономику страны. В кратчайшие сроки был привлечен иностранный капитал, появился рынок и частные формы собственности, рубль стал конвертируемой валютой.
За несколько лет увеличились золотовалютные резервы, снизился бюджетные дефицит, выросло народное хозяйство. Доведенная до крайней нищеты и разрухи страна попросту не имела иного выхода, кроме как запуск «экономической революции». К слову, НЭП сменил военный коммунизм, который и загнал СССР в глубокую рецессию.
Большинство экспертов уверены: после экономического кризиса 2020 года, усиленного пандемией коронавируса, будущим строителям новой России достанется тяжелое наследство.
Экономист Дмитрий Прокофьев прогнозирует в интервью «Новым Известиям», что серьезный удар нанесет падение экспорта - а в России это в основном углеводороды. Уже сейчас есть данные, что экспорт сократится с 419 до 250 миллиардов долларов. Основной источник доходов попросту начнет иссякать.
Прокофьев ожидает девальвацию рубля в любой момент, ибо приток валюты существенно сократится из-за низкой внешней активности России за рубежом. Проданных Центробанком денег может не хватить.
Глава Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в комментарии изданию DW отмечает, что Россию ждет колоссальная потеря рабочей силы и социального капитала. Также он уверен, что из-за маргинализации народа популярность могут обрести нежелательные политические силы, специализирующие на популизме.
Так или иначе, 2020 года уже стал для экономики сложнейшим за все последнее время. И решительный, бескомпромиссный НЭП 21 века может быть единственным выходом из крутого пике.