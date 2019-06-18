В случае доказательства коррупционных преступлений, родственникам казнокрадов придётся несладко, сообщает DEITA.RU.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в ходе личной встречи с президентом предложил рассмотреть возможность проведения проверок родственников коррупционеров.

Как отметил главный эсер, в случае если преступление доказано, то органам правопорядка следует обратить внимание на родственников преступника, который был наказан за коррупцию.

В ситуации, когда будет доказано, что и они также были вовлечены в незаконное обогащение и не могут объяснить происхождение своего имущества, оно должно быть подвергнуто аресту и конфискации в пользу государства, пояснил Миронов.

Таким образом, в случае коррупции, должен пострадать не только сам коррупционер, но и его близкие.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за "пьяные" ДТП.

Дмитрий Шевченко