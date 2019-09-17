Путину предложили ввести дополнительный час в сутки

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Россияне объяснили, зачем им дополнительный час в сутках. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Пользователи интернет-площадки Change.org выдвинули требование к правительству об увеличении суток на один час. Автор петиции указал сразу четыре основания для этого.
Во-первых, по мнению россиянина, нововведение упростит жизнь гражданам: «умножать и делить на двадцать четыре гораздо сложнее, чем на двадцать пять».
Во-вторых, дополнительный час увеличит срок активной жизни в 365 раз.
В-третьих, за счет двадцать пятого часа повысится обороноспособность страны: «вероятный противник запутается во времени и датах, военные компьютеры иностранных государств не смогут обрабатывать нашу информацию».
В-четвертых, можно серьезно поднять экономику России, если сделать этот час рабочим.
«А следующим шагом должно стать уменьшение на территории России силы земного притяжения хотя бы на двадцать процентов», - поддержали автора россияне.
Екатерина Цой