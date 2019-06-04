По словам Максима Орешкина, инфляция уже сходит на нет, сообщает DEITA.RU.



Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин встречался с президентом Владимиром Путиным. Как стало известно из стенограммы встречи, речь шла об уровне развития российской экономики в 2019 году.

По словам Орешкина, темпы роста могут превысить ожидаемые 1,3%. Но пока ведомство не собирается менять прогноз: «Будем смотреть, как ситуация разворачивается». Он также сказал президенту, что самое главное - продолжать работу.

Еще один момент, который обсудили на встрече - инфляция. По данным Минэкономразвития, она достигла максимума в марте и составила 5,3%. Теперь для Орешкина очевидно, что инфляция прошла свой пик и начала замедляться.

При этом в конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что рост ВВП в России по итогам 2019 года не превысит 1%. Такую информацию сообщал «Коммерсантъ».

Елена Миронова