На совещании с членами правительства президент выразил сомнение в тщательном контроле тарифов, сообщает DEITA.RU.



В среду, 3 июля, в Кремле прошло совещание президента с членами правительства. Одна из тем, о которой доложили президенту, - реализация мусорной реформы в регионах. О ней Владимиру Путину рассказал Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.

По словам зампредседателя правительства, экологическая ситуация в России требует немедленного решения. Так, по данным Гордеева, всего в стране было 11 тысяч несанкционированных свалок. Из-за их закрытия и перехода на новую схему обращения с ТКО выросли и тарифы. С 1 января стоимость услуги выросла с 66 рублей до 92,5 рублей. Гордеев отметил, что это среднее значение, и в некоторых регионах рост был значительно больше.

«Сейчас Правительство выработало целый ряд мер для сдерживания роста тарифов. Мы часть таких мер уже реализовали. Например, заморожены ставки платы за негативное воздействие ‒ то есть они на несколько лет не будут повышаться ‒ за негативное воздействие на окружающую среду», – заявил Алексей Гордеев.

Владимир Путин, дослушав доклад, отметил, что причины, которые вызвали рост цен, носят объективный характер. Президент также сказал, что надеется, что министерство действительно контролирует цены, но «вряд ли можно говорить, что тщательно, потому что, если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы».

В свою очередь, зампредседателя правительства отметил, что ведомство совместно с Минфином разрабатывает ряд послаблений, чтобы обеспечить снижение тарифов. Например, освобождение от уплаты НДС для операторов.

Елена Миронова