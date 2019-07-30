«Это просто освоение средств»: на отсутствие конкуренции в освоении бюджетных средств при реализации нацпроектов президенту пожаловался глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает DEITA.RU.

По его словам, майские указы президента, где говорится о национальных проектах, не подразумевают развития конкуренции. Их необходимо соединить с 17 отраслевыми программами по развитию таковой, недавно утвержденными правительством, считает глава ФАС. Развивать конкуренцию в регионах обязался каждый губернатор, подписав соответствующее распоряжение, подчеркнул Игорь Артемьев.

Артемьев указал, что необходимо насытить национальные проекты «новеллами из указа о развитии конкуренции». Если этого не сделать, огромные деньги могут просто улететь в трубу, монополисты будут повышать цены, а средства в конечном итоге попросту освоят.

Президент и крупный чиновник договорились организовать работу объектов нацпроектов так, чтобы все это работало и развивалось в конкурентной среде.

Правительство в лице Дмитрия Медведева уже согласилось с доводами Артемьева, теперь же после личной встречи получена поддержка Путина.

Отметим, в 2015 году в России приняли программу — «Стандарт развития конкуренции».

По ее ключевым пунктам, необходимо «создать стимулы, условия, чтобы развивать новые секторы экономики», «обеспечивать развитие рыночных институтов и конкурентоспособной среды, мотивирующей производителей снижать издержки» и не допустить развитие монополизма.

Очевидно, что пункты программы - очень общие. Главный недостаток программы — это разрозненность, несистемность работы ФАС против нарушителей. Разнонаправленные попытки воздействия приносят очень короткий положительный эффект.

В «Индексе глобальной конкурентоспособности» Россия по итогам прошлого года расположилась на 43 месте между Латвией и Кипром. Даже в СНГ Россия не лидер. По данным индекса, лучше дела с конкуренцией обстоят в Казахстане и Азербайджане.

Василий Кучин