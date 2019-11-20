Пьяная мамаша разбила машины, удирая от полиции

Злостную нарушительницу ПДД в приморском Артеме приговорили к реальному сроку, сообщает DEITA.RU.

Так, по информации ГИБДД края, 28-летняя жительница Артема, сидя за рулем Хонда, увидела на проезжей части полицейскую машину, резко развернула свое авто и попыталась скрыться.

«Нарушительница попыталась спрятаться во дворе дома, но не справилась с управлением и въехала в две припаркованные машины, после чего впечаталась в стену дома», - рассказали в ведомстве.

Инспекция подчеркнула, что в результате ДТП люди не пострадали. Девушка отказалась проходить медосвидетельствование на трезвость.

«Гражданка уже не первый раз останавливали пьяной в автомобиле», - отметили в полиции.

Кроме того, у девушки не было водительских прав, она не училась в автошколе и ни раз была наказана за покупку и хранение наркотиков.

Помимо этого, на горожанку жаловалась и опека – ее несколько раз ставили на учет из-за того, что два малолетних ребенка оставались без всякого ухода и присмотра.

Суд постановил лишить горе-мамашу родительских прав и проговорил её к пяти с половиной годам колонии.

Александра Маслова