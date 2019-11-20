telegr wh call

Новости

Почтальон 10 дней шел по тайге с центнером писем

20 Ноябрь 2019, 12:20

Олег Кожемяко поручил проработать схему уборки территории Владивостока

20 Ноябрь 2019, 12:10

В Приморье пройдет выставка художников-пенсионеров «Краски осени»

20 Ноябрь 2019, 12:08

Немецкие экологи не пускают радиоактивные отходы в Россию

20 Ноябрь 2019, 12:00

Путин бессмертен, считают китайские СМИ

20 Ноябрь 2019, 11:40

Активная деятельность Приморского краевого колледжа искусств

20 Ноябрь 2019, 11:32

Мусоровоз заблокировал одну из столичных улиц

20 Ноябрь 2019, 11:20

Аэропортам регионов дадут 93 миллиарда

20 Ноябрь 2019, 11:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пьяная мамаша разбила машины, удирая от полиции

Девушка грусть эмоции насилие шок.jpg

Злостную нарушительницу ПДД в приморском Артеме приговорили к реальному сроку, сообщает DEITA.RU.

Так, по информации ГИБДД края, 28-летняя жительница Артема, сидя за рулем Хонда, увидела на проезжей части полицейскую машину, резко развернула свое авто и попыталась скрыться.

«Нарушительница попыталась спрятаться во дворе дома, но не справилась с управлением и въехала в  две припаркованные машины, после чего впечаталась в стену дома», - рассказали в ведомстве.

Инспекция подчеркнула, что в результате ДТП люди не пострадали. Девушка отказалась проходить медосвидетельствование на трезвость.

«Гражданка уже не первый раз останавливали пьяной в автомобиле», - отметили в полиции.

Кроме того, у девушки не было водительских прав, она не училась в автошколе и ни раз была наказана за покупку и хранение наркотиков.

Помимо этого, на горожанку жаловалась и опека – ее несколько раз ставили на учет из-за того, что два малолетних ребенка оставались без всякого ухода и присмотра.

Суд постановил лишить горе-мамашу родительских прав и проговорил её к пяти с половиной годам колонии.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Фото с места жесткой аварии показали в Сети

День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП

Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах

Популярное

«Неужели конец» - синоптики удивят жителей региона

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

"Подарите мне китайца" - горожане нашли новую профессию для иностранцев

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...