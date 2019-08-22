Стало известно, сколько россияне тратят на табак и алкоголь, сообщает DEITA.RU.



По данным Росстата, в среднем россияне тратят около 3 процентов своих денег на спиртное и сигареты.

Однако всех снова опередили дальневосточники. Жители Еврейской Автономной области спускают на отраву 6 процентов своих зарплат. По имеющимся данным, средняя зарплата в регионе составляет 39241 рубль.

То есть, на спиртное уходит 2300 рублей. Вслед за ЕАО «самыми пьяными округами» считаются Ямало-Ненецкий АО с 5,7 процентами, а за ним - Хакасия и Костромская области с 4,3 процентов.

На противоположной стороне рейтинга - преимущественно республики Кавказа.

Чечня, Дагестан и Карачаево-Черкессия являются самыми трезвыми регионами страны. Там значения варьируются от 0,1 до 1,2 процента.

В эту компанию затесалась и Тамбовская области, где по непонятным причинам люди также тратят на алкоголь и курение очень мало. Тамбовчане спускают 1,4 своей зарплаты.

Москва и Петербург тратят на сигареты и алкоголь 3,4 и 2,7 процентов соответственно. Это удивительно, учитывая большие возможности и более развитую барную культуру двух столиц.

Данные Росстата не очень вяжутся с объективной реальностью. Бары и клубы российских городов (за исключением Северного Кавказа) каждый уикэнд полны посетителей, спиртное там льется рекой. Даже если взять данные по ЕАО в 2300 рублей в месяц: в среднем одна кружка пива в баре стоит 300 рублей.

Сложно представить, что 8 кружек пива в баре - это месячная норма «самого пьющего региона».

Молодые люди и люди «позднего молодого возраста» проводят в барах достаточное количество времени.

Если говорить о крепких напитках, то цена их гораздо выше - и тут в условные 2300 никак не уложиться. Так что данные Росстата вызывают большие сомнения.

Это подтверждают и действия региональных властей. Так, в июле администрация Приморского края анонсировала сокращение времени продажи спиртного с 22 до 21 или даже до 20 часов вечера. И это при том, что в Москве продажа идет на час дольше - до 23 часов.

Краевые власти мечтают, что к 2024 году количество употребляемого алкоголя на душу приморцев должно снизиться до 7,7 литров алкогольной продукции.

Свою лепту внес и ВЦИОМ. Согласно его опросу, соотношение непьющих россиян к пьющим составляет 33 процента против 18 % тех, кто употребляет регулярно. Каждую неделю пьют 6 процентов граждан.

Василий Кучин