Антиалкогольная война в России перейдет на поле битвы Интернет, сообщает DEITA.RU.



Депутат-единоросс Виктор Зубарев хочет перекрыть кислород ночным пьяницам. Он хочет начать блокировку сайтов, контекстной рекламы, сообществ и так далее.

Для этого он обратился к Роскомнадзору, а также к «Яндекс» и Вконтакте. Они будут фильтровать контент и в будущем создадут центр мониторинга за ситуацией.

Зубарев настроен серьезно: он уже намерен привлечь прокуратуру к контрольным закупкам, а продавцов ночного пьяного счастья жестко наказывать.

Единоросс знает о таких нетривиальных каналах продажи, как алкотакси и алкоподарок. Эти направления он тоже намерен устранить, правда, пока непонятно, как именно.

В объяснении «Парламентской газете» он указывает абстрактные «меры оперативного реагирования».

Тем временем, администрация Приморского края анонсировала сокращение времени продажи спиртного с 22 до 21 или даже до 20 часов вечера. Борьбу с вечерней выпивкой связывают с необходимостью вписаться в задачи нацпроекта «Демография».

Согласно Федеральному закону, алкогольную продукцию запрещено продавать с 23 часов ночи до 8 утра следующего дня. В Приморье правила жестче - с 22 часов вечера до 9 часов утра следующего дня купить ничего не получится.

Однако для обычных горожан не секрет: во Владивостоке и Приморье уйма точек продаж, которые под различными прикрытиями продадут вам все, что надо.

Запреты на покупку спиртного противоестественны для нашего человека, пусть и в глубине души их резонность он осознает. Но если выпить захочется - перед исполнением желания преград не возникнет.

Краевые власти мечтают, что к 2024 году количество употребляемого алкоголя на душу приморцев должно снизиться до 7,7 литров алкогольной продукции.

Василий Кучин



