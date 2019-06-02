Массовое ДТП произошло в приморском городе Артеме, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Артему.

За рулем автомашины Хонда Аирвейв находилась 28-летняя женщина. Увидев на дороге автомашину сотрудников полиции, она попыталась скрыться. Водительница резво заехала во двор дома на улице Кирова, где, не справившись с управлением, совершила столкновение с двумя транспортными средствами, стоящими на площадке придомовой территории, а после этого въехала в стену жилого дома.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновница автоаварии отказалась. Как выяснили госавтоинспекторы, женщина управляла транспортным средством без документов, обучения в автошколе не проходила.

Правонарушительница имеет серьезную историю в полицейских базах данных. Так, ее привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Кроме того, ее ранее трижды останавливали сотрудники Госавтоинспекции. Каждый раз гражданка отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении нее составлялись административные протоколы. А в отделе дознания в отношении любительницы пьяной езды уже расследуются два уголовных дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В инспекции по делам несовершеннолетних жительницу Артема охарактеризовали не с лучшей стороны. Имеет на иждивении двух малолетних детей, однако воспитанием их не занимается. В отношении нерадивой мамаши составлялись административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в Доме малютки. А в отношении женщины собраны и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних материалы о лишении ее родительских прав.

По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении злостной нарушительницы ПДД в отделе дознания возбуждено новое уголовное дело.

Дмитрий Санников