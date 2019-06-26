Граждане всё больше охладевают к употреблению наркотических веществ, сообщает DEITA.RU.

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн заявил о заметном снижении уровня употребления наркотических препаратов и спиртных напитков среди россиян, в особенности, подросткового возраста.

Вместе с тем, статистика продолжает оставаться тревожной. По словам экспертов, сейчас она такова, что практически каждый седьмой российский студент к своим годам уже имеет опыт употребления запрещённых веществ.

По данным специалистов, чаще всего в качестве "пробников" чего-то запрещённого выступают производные каннабиноидов, а также, так называемая, "синтетика".

Кроме этого Брюн также заявил, что потребление вейпов и кальянов тоже является проблемой и не может считаться благородной заменой сигаретам.

Дмитрий Шевченко