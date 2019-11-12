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Пьяного дебошира выкинули в Уссурийске
Буйного пассажира выгнали из поезда «Москва-Владивосток», сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в транспортной полиции, мужчина перебрал со спиртным, начал буянить, мешать остальным пассажирам. Подчеркивается, что хулиган игнорировал просьбы проводников, занимался хулиганством и разбил два окна в вагоне.
«Пришлось надеть на дебошира наручники», - отмечают в ведомстве.
Решение о наказании мужчины примут после проверки.
Напомним, не так давно на Камчатке задержали жителя Вилючинска, который бегал по проезжей части и вел себя довольно неадекватно, в итоге укусив за ухо задержавшего его стажера ДПС, и ударил в глаз его напарника.
Так же, в конце октября сняли с рейса двух россиян, летевших на отдых в Пхукет. Сообщалось, что мужчины нецензурно бранились и вели себя крайне агрессивно по отношению к другим пассажирам и экипажу. Их вывели из лайнера до начала взлета.
Александра Маслова