Чтобы уменьшить на производстве количество несчастных случаев из-за ошибок пьяных сотрудников, нужно вести коллективный договор, сообщает DEITA.RU слова заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова со ссылкой на РИА Новости.

Эти слова – комментарий к предложению Минздрава проверять работников предприятий на пристрастие к крепким напиткам и использовать для этого алкотестер. В ведомстве предполагают, что проверки помогут уменьшить число неприятных и опасных инцидентов на производстве.

Шершуков же заявил, что подобные вещи лучше всего вводить через коллективный договор, чтобы люди проголосовали за него и приняли всем трудовым коллективом. Чтобы нововведение не было навязанной сверху административной нормой, а шло как инициатива самих сотрудников.

Кроме этого придется прояснить, какое количество выпитого накануне считать недопустимым. Если человек употребил алкогольный напиток в выходные, и к понедельнику алкоголь выветрился не до конца – нужно ли сурово наказывать работника?

Анастасия Туркова