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Пьяные водители бьются как тарелки
За прошедшую неделю накануне праздников приморская ГИБДД выявила около 200 нарушений с участием нетрезвых водителей, сообщает DEITA.RU.
По данным ведомства, в течение недели произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов. Пять человек получили травмы разной степени тяжести, повреждено 15 автомашин.
«Самым аварийным городом недели стал Уссурийск. Чаще всего столкновения происходили в конце недели – в четверг, пятницу и субботу, с 19 до 20 часов», - отметили в Госавтоинспекции.
Всего сотрудники ГИБДД отстранили от езды 190 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что на этой неделе DEITA.RU уже публиковала новость о том, как нетрезвая автомобилистка протаранила несколько автомобилей, припаркованных на придомовой территории в одном из дворов краевого центра. По предварительным данными, никто из людей не пострадал.
Ведомство так же отмечает, что езда в нетрезвом виде – опасное нарушение, угрожающее безопасности всем участникам дорожного движения.
Напомним, что нарушителями «сухого закона дорог» грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение удостоверения до двух лет. Повторно пойманному на пьяной езде водителю -- штраф до 300 тысяч и до двух лет заключения.
Александра Маслова