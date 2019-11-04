telegr wh call

Новости

Китайская соя едва не утонула в Амуре

4 Ноябрь 2019, 20:30

Пьяные водители бьются как тарелки

4 Ноябрь 2019, 20:00

Палаты царские: найдено самое дорогое жилье на Дальнем Востоке

4 Ноябрь 2019, 19:30

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

4 Ноябрь 2019, 19:00

Погибла семья: легковое авто врезалось в трактор

4 Ноябрь 2019, 18:30

Жители столицы увидели черный дым над городом

4 Ноябрь 2019, 18:00

Стало известно, где покупают новые автомобили

4 Ноябрь 2019, 17:30

«Это – диагноз»: в интернете вывели «идеальную формулу» ДТП с такси

4 Ноябрь 2019, 17:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пьяные водители бьются как тарелки

Черный джип колеса

За прошедшую неделю накануне праздников приморская ГИБДД выявила около 200 нарушений с участием нетрезвых водителей, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, в течение недели произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов. Пять человек получили травмы разной степени тяжести, повреждено 15 автомашин.

«Самым аварийным городом недели стал Уссурийск. Чаще всего столкновения происходили в конце недели – в четверг, пятницу и субботу, с 19 до 20 часов», - отметили в Госавтоинспекции.

Всего сотрудники ГИБДД отстранили от езды 190 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что на этой неделе DEITA.RU уже публиковала новость о том, как нетрезвая автомобилистка протаранила несколько автомобилей, припаркованных на придомовой территории в одном из дворов краевого центра. По предварительным данными, никто из людей не пострадал.

Ведомство так же отмечает, что езда в нетрезвом виде – опасное нарушение, угрожающее безопасности всем участникам дорожного движения.

Напомним, что нарушителями «сухого закона дорог» грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение удостоверения до двух лет. Повторно пойманному на пьяной езде водителю -- штраф до 300 тысяч и до двух лет заключения.


Александра Маслова 

Читайте также:

«Это – диагноз»: в интернете вывели «идеальную формулу» ДТП с такси

Массовая авария во дворе жилого дома - фото

«Решил проучить»: водители пугают пешеходов в столице

Популярное

В центре столицы разгорелась драка

Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах

Самая богатая жена подчиненного Путина объяснила разницу в доходах

«Я тебе сейчас всеку»: «красного губернатора» прогнали с митинга
Загрузка...
Загрузка...