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Пьяных ищут: массовые проверки затронут всех автолюбителей

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Инспекторы Госавтоинспекции некоторых районов Приморья готовят массовые проверки для автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители ОГИБДД МОМВД РФ Кавалеровский, проверки пройдут в предстоящую пятницу, 13 декабря, и в субботу, 14 декабря. Задачу перед сотрудниками ДПС стоит только одна — выявить пьяных водителей.

«В ходе проведения рейда с 16 до четырех часов сотрудники ДПС остановят автомобили и оценят состояние каждого водителя», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что, если будет выявлен хотя бы один водитель в состоянии опьянения, к нему будут применены все необходимые меры, в том числе медосвидетельствование на месте.

Напомним, в следующем году Сбербанк планирует запустить продажу полисов автострахования. Для этого уже разрабатывается специальный сервис.

Екатерина Брязгунова

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