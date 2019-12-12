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Пьяных ищут: массовые проверки затронут всех автолюбителей
Инспекторы Госавтоинспекции некоторых районов Приморья
готовят массовые проверки для автомобилистов, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали представители ОГИБДД МОМВД РФ Кавалеровский, проверки пройдут в предстоящую пятницу, 13 декабря, и в субботу, 14 декабря. Задачу перед сотрудниками ДПС стоит только одна — выявить пьяных водителей.
«В ходе проведения рейда с 16 до четырех часов сотрудники ДПС остановят автомобили и оценят состояние каждого водителя», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что, если будет выявлен хотя бы один водитель в состоянии опьянения, к нему будут применены все необходимые меры, в том числе медосвидетельствование на месте.
Напомним, в следующем году Сбербанк планирует запустить продажу полисов автострахования. Для этого уже разрабатывается специальный сервис.
Екатерина Брязгунова