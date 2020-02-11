Пьяных правонарушителей будут лечить принудительно

Николай Говорин, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, вынес предложение по законопроекту, обязывающему граждан, совершивших в состоянии алкогольного опьянения административные правонарушения, отправится по решению суда на принудительное лечение, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Как пояснил Говорин, такая мера будет определяться судьей, рассматривающим совершенное административное правонарушение. Если он найдет причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и совершенным преступлением, то может направить обвиняемого на медицинскую диагностику с целью выявления у него алкогольной зависимости. В случае, если исследование подтвердит у виновного алкоголизм, то помимо наказания за само нарушение, он будет обязан пройти необходимое лечение. И, в зависимости от степени содеянного и рекомендаций врачей, проводивших обследование, лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным.

Автор инициативы также подчеркнул, что такая мера необходима только для граждан, чье опьянение грозит ассоциальным поведением и представляет опасность для окружающих.