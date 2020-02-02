Пьяных угонщиков поймали у вскрытой машины

Приморские полицейские задержали угонщиков на месте преступления, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

А дело было так. Два жителя Артема, завладеть автомашиной Мазда МПВ, стоящей на придомовой территории на улице Фрунзе. Они камнем разбили боковое стекло и проникли в салон. Однако, увидев подъезжающую к ним автомашину, покинули салон и попытались скрыться.

По подозрению в совершении преступления задержаны местные жители в возрасте 19 и 20 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

Задержанные рассказали, что в тот вечер употребляли спиртные напитки у знакомого. Когда пришло время возвращаться домой, было уже далеко за полночь. Идти пешком не захотели, а денег на такси не было. Проходя мимо дома по улице Фрунзе, они обратили внимание на автомашину, стоящую на придомовой территории, и решили воспользоваться транспортным средством. Умысла на кражу автомобили, со слов задержанных, у них не было. Молодые люди лишь хотели покататься по городу, а потом добраться до дома.

Реализовать преступный замысел помешали неравнодушные граждане, сообщившие о инциденте, и сотрудники полиции, оперативно приехавшие на место происшествия.