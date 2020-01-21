Пьяных водителей хотят лечить принудительно

Правительственная комиссия России по профилактике правонарушений предлагает направлять автомобилистов, управлявших машиной «под мухой», на лечение. Вопросом займутся Минюст и Министерство внутренних дел страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на газету «Известия», редакция которой знакома с документами комиссии.



Речь идёт о водителях, которые садились за руль «синими» не раз и не два – если подобная инициатива будет принята, эпизодический характер правонарушения будет означать для автомобилиста отправку в больницу. До 1 марта профильные ведомства обещают проработать этот вопрос: имеется в виду синтезирование новых пунктов и поправок в КоАП (Кодекс об административных нарушениях) , или создание принципиально нового Кодекса. Нормы, которые обсуждаются в правительстве, имеют под собой цель снизить масштабы употребления спиртного в целом.

Так, правительственная комиссия, Минюст и МВД сходятся во мнении, что следует разрешить судам направлять водителей, регулярно сидящих за рулем «под шафэ», на принудительное лечение от алкоголизма. Впрочем, возможные поправки включают в этот список и простых пешеходов – к больничной койке прикуют и тех, кто часто пьет в неположенных местах. Кроме того, суд, в случае принятия поправок, сможет обязать противников ЗОЖа проходить диагностику, профилактику алкоголизма или даже особую медреабилитацию. Подобные меры в настоящее время действуют на законодательном уровне – в отношении так называемых наркоманов.

Стоит отметить, что действительный на данный момент, Уголовный кодекс уже содержит пункты, согласно которым человека можно лечить по принуждению суда. Обычно это не касается алкоголизма, а относится к частным случаям судебной практики, и связано, по большей части, с сильными ментальными проблемами злоумышленника. Однако в административном Кодексе поправки такого рода могут появиться впервые. По заявлению пресс-службы Минюста, что работа по подготовке нового КоАП ведется по плану.

Евгений Черемухин