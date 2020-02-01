Пьяных водителей хотят оставлять без прав и авто

Проект Процессуального Кодекса об административных правонарушениях опубликовали на сайте нормативных актов для обсуждения и предложения поправок в него, сообщает DEITA.RU.

Согласно тексту проекту в нем прописана новая норма – пьяного водителя до суда будут лишать водительских прав, точнее на его права будут наложены ограничения. Такие ограничения сможет наложить полицейский, остановивший автомобиль.

Дополнительно в ПК прописаны, что у нетрезвого водителя полиция будет арестовывать авто и направлять его на штраф стоянку. Забрать авто себе он сможет только уплаты залога или оплаты штрафа, это около 50 тысяч рублей.

Юристы считают, что если введут новый ПК, то у полицейских прибавиться бумажной работы, потому что каждое действие они должны будут записывать в протокол.