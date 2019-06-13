Инспекторы начнут проверять автолюбителей на алкоголь по-новому, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Водители, садящиеся за руль в состоянии алкогольного опьянения являются главной опасностью для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Борьба с этим видом нарушения ведёт в России уже не первый год, а наказание за это преступление постоянно ужесточается.

Вот и теперь власти собираются внедрить новый способ проверки водителей на алкоголь. Инспекторы начнут брать анализ слюны.

При этом, чтобы дойти до нового метода, сначала сотрудник ГИБДД должен будет испробовать привычный метод "дыхнуть" в "трубочку".

Если прибор покажет, что в крови есть алкоголь, то тогда он уже сможет инициировать проверку со слюной. Также этот же тест позволит выявить признаки содержания в организме человека даже наркотиков.

По мнению ГИБДД, новые меры поспособствуют снижению необоснованных медосвидетельствований.



Ранее сообщалось о том, что ужесточение наказаний за пьяные ДТП может не улучишь существующую картину на дорогах.

Дмитрий Шевченко