Пьяный агрессивный водитель ездил без прав

Инспекторы ДПС задержали пьяного водителя на одной из улиц Владивостока. При задержании он оказал более чем активное сопротивление, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ведомство, ночью в районе Чуркина полиция заметила странно едующий автомобиль, который не остановился после соответствующего знака инспектора и продолжил ехать по улице.

Началось преследование – полиция все же задержала нарушителя.

«Во время задержания водитель оказал серьезное и активное сопротивление стражам порядка», - сообщили в полиции.

Проверка установила, что мужчина был пьян, к тому же лишен водительских прав. Возбуждено административное дело.

Напомним, что любого рода сопротивлении полиции и отказ от остановки автомобиля только усугубляет ситуацию на дороге, не принося существенной пользы водителю, а только отягчая дальнейшее наказание.

Александра Маслова