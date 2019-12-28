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Пьяный агрессивный водитель ездил без прав
28 Декабрь 2019, 15:45
Пьяный агрессивный водитель ездил без прав
Инспекторы ДПС задержали пьяного водителя на одной из улиц Владивостока. При задержании он оказал более чем активное сопротивление, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает ведомство, ночью в районе Чуркина полиция заметила странно едующий автомобиль, который не остановился после соответствующего знака инспектора и продолжил ехать по улице.
Началось преследование – полиция все же задержала нарушителя.
«Во время задержания водитель оказал серьезное и активное сопротивление стражам порядка», - сообщили в полиции.
Проверка установила, что мужчина был пьян, к тому же лишен водительских прав. Возбуждено административное дело.
Напомним, что любого рода сопротивлении полиции и отказ от остановки автомобиля только усугубляет ситуацию на дороге, не принося существенной пользы водителю, а только отягчая дальнейшее наказание.
Александра Маслова