Полицейским удалось вернуть автомобиль хозяину, сообщает DEITA.RU.

Житель города Находка Приморского края, ранее работавший на автомойке, находясь "подшофе", решил вспомнить былое и, вернувшись на место работы, обнаружил машину клиента, в которой находились ключи. Приподнятое настроение мужчины привело к тому, что он решил похитить автомобиль, чтобы в последствии его продать.

Однако, предприимчивый любитель спиртного был пойман сотрудниками правопорядка. Как оказалось, 34-летний опальный автомойщик уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Мужчина признался в содеянном и раскаялся в своём поступке.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за угон и выдана подписка о невыезде.

Сам автомобиль Toyota Caldina, который был им угнал, уже возвращён владельцу.