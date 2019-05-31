Пьяный автомойщик угнал машину клиента
Полицейским удалось вернуть автомобиль хозяину, сообщает DEITA.RU.
Житель города Находка Приморского края, ранее работавший на автомойке, находясь "подшофе", решил вспомнить былое и, вернувшись на место работы, обнаружил машину клиента, в которой находились ключи. Приподнятое настроение мужчины привело к тому, что он решил похитить автомобиль, чтобы в последствии его продать.
Однако, предприимчивый любитель спиртного был пойман сотрудниками правопорядка. Как оказалось, 34-летний опальный автомойщик уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Мужчина признался в содеянном и раскаялся в своём поступке.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за угон и выдана подписка о невыезде.
Сам автомобиль Toyota Caldina, который был им угнал, уже возвращён владельцу.
Дмитрий Шевченко