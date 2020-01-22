Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД

Жителя села Тиличики подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает DEITA.RU по материалам следственного управления Следственного Комитета России по Камчатскому краю.

Как рассказали камчатские следователи, в декабре 2019 года подозреваемого остановили госавтоинспекторы и отстранили его от управления транспортным средством в связи с явными признаками нахождения гражданина в состоянии алкогольного обвинения.

Останавливал автомобиль человек непростой – аж врио начальника отделения ГИБДД Корякского МО МВД России, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения. Но и пьяный житель села Тиличики оказался неким образом причастным к некой власти - членом Олюторской территориальной избирательной комиссии.

Член избиркома, несогласный с решением госавтоинспектора, кулаком нанес удар по лицу сотрудника полиции, «причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде ушиба», - как это записано в протоколе.

Уголовное дело камчатские следователи возбудили за применение насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Санников