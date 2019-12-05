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Пьяный дебошир пытался выйти из летящего самолета

самолет

Неадекватного мужчину задержали в аэропорту Хабаровска, сообщает DEITA.RU.

По сообщению транспортной полиции края, виновником дебоша стал пассажир бизне-класса. Во время полета мужчина перебрал с алкоголем, который входит в меню самолета. В итоге он начал проявлять агрессию, начал оскорблять девушку, которая летела рядом, угрожал применить физическую силу. В итоге пассажирка пересела подальше от буяна, но он не переставал нецензурно браниться в ее адрес.

«После гражданин пытался прорваться в кабину к пилотам, затем решил покинуть самолет через аварийный выход, игнорируя замечания экипажа лайнера и гневно ругаясь», - отметили в ведомстве.

Сразу после посадки самолета неадекватного мужчину встретили полицейские. Гражданин отказался от медосвидетельствования, после чего его поместили в спецприемник.

Возбуждено два административных и одно уголовное дело за хулиганство.

Напомним, недавний случай странного поведения пассажиров рейса Москва-Владивосток прогремел  на всю страну. Как стало известно, парочка из Находки решила приступить к любовным утехам прямо на борту лайнера. Однако, их намерения строго пресекла бортпроводница. Ситуация получила широкий резонанс и массу «обыгрываний» и шуток в соцсетях.

 

Александра Маслова

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