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Пьяный дебошир пытался выйти из летящего самолета
Неадекватного мужчину задержали в аэропорту Хабаровска, сообщает DEITA.RU.
По сообщению транспортной полиции края, виновником дебоша стал пассажир бизне-класса. Во время полета мужчина перебрал с алкоголем, который входит в меню самолета. В итоге он начал проявлять агрессию, начал оскорблять девушку, которая летела рядом, угрожал применить физическую силу. В итоге пассажирка пересела подальше от буяна, но он не переставал нецензурно браниться в ее адрес.
«После гражданин пытался прорваться в кабину к пилотам, затем решил покинуть самолет через аварийный выход, игнорируя замечания экипажа лайнера и гневно ругаясь», - отметили в ведомстве.
Сразу после посадки самолета неадекватного мужчину встретили полицейские. Гражданин отказался от медосвидетельствования, после чего его поместили в спецприемник.
Возбуждено два административных и одно уголовное дело за хулиганство.
Напомним, недавний случай странного поведения пассажиров рейса Москва-Владивосток прогремел на всю страну. Как стало известно, парочка из Находки решила приступить к любовным утехам прямо на борту лайнера. Однако, их намерения строго пресекла бортпроводница. Ситуация получила широкий резонанс и массу «обыгрываний» и шуток в соцсетях.
Александра Маслова