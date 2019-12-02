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Пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на морозе
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Пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на морозе
Трехлетнюю девочку нашли возле дачных домов жители Бурятии. Рано утром ребенок плакал на дороге из поселка Заиграево в Улан-Удэ, сообщает DEITA.RU.
Бурятская полиция отмечает, что звонок в службу поступил от случайного прохожего, который нашел ребенка на дороге. В ведомстве выяснили, что ребенка забыл ей 43-летний двоюродный дед, перебрав спиртного. Трехлетняя девочка осталась одна ночью на дороге в мороз. Подчеркивается, что температура воздуха в этой местности составляла около 15 градусов ниже ноля.
«Не исключено возбуждение уголовного дела, сейчас этот вопрос рассматривают», - подчеркнули в полиции республики.
Минздрав добавляет, что малышка получила обморожение второй степени на обеих стопах. Ночь ребенок провел в реанимации.
Напомним, что недавно на Камчатке лишили родительских прав мать семерых детей – та не следила за ними и не интересовалась жизнью отпрысков, регулярно отдавая детей в социальные учреждения. Старшему ребенку уже исполнилось 18, младшему – пять лет.
Александра Маслова