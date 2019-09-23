Пьяный или усталый: новый развод ГИБДД лишает прав

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В ПДД каждый водитель легко может найти пункт о том, что управление транспортным средством с состоянии алкогольного опьянения не только запрещено, но и очень жёстко карается законом. Однако далеко не все водители даже с большим стажем знают, что их могут лишить прав по очень похожему пункту даже если они будут абсолютно трезвыми.

Речь идёт о вождении в состоянии усталости. Как и в случае с алкоголем, управлять машиной в подобном состоянии запрещено. Однако, если в отношении спиртного можно точно установить факт нарушения, то если человек не выспался, доказать это сложнее.

Тем не менее, при большом желании инспекторы всё же могут надавить на водителя с тем, чтобы он признал себя уставшим до той степени, в которой он не может управлять авто. А это значит, что он нарушил правила и крутил баранку, когда не имел права это делать.

Учитывая, что в ПДД также есть пункт про усталость, инспекторам есть от чего оттолкнуться. Поэтому с точки зрения всех водителей будет правильно никогда не садиться за руль невыспавшимся или в состоянии усталости. Нужно это не для того, чтобы не попасть в руки ГАИ, а для вашей же безопасности.

Ну и во-вторых, если вы чувствуете себя нормально и не валитесь с ног, не видитесь на уговоры гаишников и не подписывайте бумаги о том, что вы признаёте себя переутомлённым. Эти действия приведут вас к лишению прав.

Дмитрий Шевченко

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