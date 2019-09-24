Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Пьяный капитан получил срок за сломанный мост
24 Сентябрь 2019, 12:45
Суд Пусана вынес приговор российскому моряку, сообщает DEITA.RU.
Суд города Пусан (Южная Корея) вынес приговор капитану российского сухогруза Seagrand Андрею Серикову. Как пишет РБК, Серикова приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 4 года.
Напомним, в феврале российский сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) протаранил мост в Пусане. Сообщается, что капитан был пьян, не понял предупреждений береговой охраны на английском и не заметил яхту, в которую также врезался.
Елена Миронова
Читайте также:
Пьяный капитан разнес порт и лишился судна
Ким Чен Ын отпустил российский траулер
Приморский капитан поплатился за медведя
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...