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Пьяный капитан получил срок за сломанный мост

24 Сентябрь 2019, 12:45

судно в корее

Суд Пусана вынес приговор российскому моряку, сообщает DEITA.RU.

Суд города Пусан (Южная Корея) вынес приговор капитану российского сухогруза Seagrand Андрею Серикову. Как пишет РБК, Серикова приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, в феврале российский сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) протаранил мост в Пусане. Сообщается, что капитан был пьян, не понял предупреждений береговой охраны на английском и не заметил яхту, в которую также врезался.

Елена Миронова

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