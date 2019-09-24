Пьяный капитан получил срок за сломанный мост

Суд Пусана вынес приговор российскому моряку, сообщает DEITA.RU.



Суд города Пусан (Южная Корея) вынес приговор капитану российского сухогруза Seagrand Андрею Серикову. Как пишет РБК, Серикова приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, в феврале российский сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) протаранил мост в Пусане. Сообщается, что капитан был пьян, не понял предупреждений береговой охраны на английском и не заметил яхту, в которую также врезался.

Елена Миронова