В Приморье мужчина угнал карету скорой медицинской помощи, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель УМВД России по региону.

В Михайловском районы 32-летний мужчина обратился за медицинской помощью. Однако ему очень не понравилось в медучреждении, он начал себя вести агрессивно, а выйдя из здания, заметил автомобиль скорой помощи возле гаражей. Недолго думая, он сел в машину и отправился в соседнее село Васильевка.

Медики были вынуждены обратиться за помощью в полицию. В скором времени спецавтомобиль был найден в указанном селе, а пьяный угонщик — дома. Он пояснил, что взял машину, чтобы добраться до дома и собирался ее вернуть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения». Ранее судимому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова