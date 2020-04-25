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Пьяный нарушитель самоизоляции заразил коронавирусом 30 человек

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Нарушивший самоизоляцию житель Абакана заразил более 30 человек, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал в своем Instagram глава региона Валентин Коновалов, всего за сутки в Хакасии зарегистрированы 49 новых случаев заболевания. Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая.

Коронавирус в больницу занес мужчина, приехавший из Москвы. По прибытии он был изолирован дома, но вскоре в нетрезвом виде получил травму и был доставлен в больницу. При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней.

Остальные случаи заражения - семейные и служебные очаги, а также три человека, прибывшие из Москвы, находящиеся на двухнедельной самоизоляции.

Дмитрий Санников

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