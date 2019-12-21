Новости
Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне
22 Декабрь 2019, 13:31
Приморское ЖКХ на пороге кризиса
22 Декабрь 2019, 13:05
Память о Сталине увековечили приморские коммунисты
22 Декабрь 2019, 12:43
Мандарины уже не в моде
22 Декабрь 2019, 11:57
Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе
22 Декабрь 2019, 11:33
За зубами в Китай едут россияне
22 Декабрь 2019, 10:59
Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией
22 Декабрь 2019, 10:38
Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
22 Декабрь 2019, 09:54
Пьяный отец застрелил из ружья маленького сына
Под Хабаровском мужчина выстрелил в сторону малолетнего сына и попал в ребенка. От полученных ран малыш скончался, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.
По версии следствия, в субботу, 21 декабря, мужчина находился дома в селе Гаровка-2. Достал ружье, на которое не имел никаких разрешительных документов, и выстрелил в сторону маленького сына. Ребенок скончался на месте трагедии от полученной раны.
На место происшествия прибыли следователи. Оружие изъято. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Теперь отцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее прошла информация о том, что молодая мать оставила новорожденную дочь с отцом и отправилась выбирать коляску. Вскоре мужчине надоело возиться с малюткой, и он пошел гулять. По дороге малышку он подбросил к воротам роддома. Примечательно, что заботливый отец проследил, что малышку забрали медработники.
Екатерина Брязгунова