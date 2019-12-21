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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Пьяный отец застрелил из ружья маленького сына

Ружье

Под Хабаровском мужчина выстрелил в сторону малолетнего сына и попал в ребенка. От полученных ран малыш скончался, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в субботу, 21 декабря, мужчина находился дома в селе Гаровка-2. Достал ружье, на которое не имел никаких разрешительных документов, и выстрелил в сторону маленького сына. Ребенок скончался на месте трагедии от полученной раны.

На место происшествия прибыли следователи. Оружие изъято. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Теперь отцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее прошла информация о том, что молодая мать оставила новорожденную дочь с отцом и отправилась выбирать коляску. Вскоре мужчине надоело возиться с малюткой, и он пошел гулять. По дороге малышку он подбросил к воротам роддома. Примечательно, что заботливый отец проследил, что малышку забрали медработники.

Екатерина Брязгунова

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