Пьяный отец застрелил из ружья маленького сына

Под Хабаровском мужчина выстрелил в сторону малолетнего сына и попал в ребенка. От полученных ран малыш скончался, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в субботу, 21 декабря, мужчина находился дома в селе Гаровка-2. Достал ружье, на которое не имел никаких разрешительных документов, и выстрелил в сторону маленького сына. Ребенок скончался на месте трагедии от полученной раны.

На место происшествия прибыли следователи. Оружие изъято. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Теперь отцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее прошла информация о том, что молодая мать оставила новорожденную дочь с отцом и отправилась выбирать коляску. Вскоре мужчине надоело возиться с малюткой, и он пошел гулять. По дороге малышку он подбросил к воротам роддома. Примечательно, что заботливый отец проследил, что малышку забрали медработники.

Екатерина Брязгунова