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6 Декабрь 2019, 18:15

Пьяный пассажир довёл до слёз половину автобуса

Автобус

Игривое настроение и алкоголь спровоцировали хамское поведение пассажира в одном из автобусов Владивостока, сообщает DEITA.RU. Нетрезвый мужчина приставал с расспросами к другим пассажирам, за что был выдворен из автобуса.

В воскресенье, 26 января, вечер выходного дня был испорчен выпившим мужчиной, который сел в автобус, который курсирует по маршруту «Площадь Луговая - Нейбута». В руках нетрезвый пассажир держал «начатую» бутылку спиртного, на плече была сумка. Мужчина подсел к другому пассажиру и начал приставать с расспросами.

За несколько минут мужчина успел уронить бутылку на пол, свою шапку на других пассажиров и громко извиниться на английском языке. После очередных «выкрутасов», водитель автобуса попросил пассажира покинуть салон.

«Сейчас - сейчас, через пару километров выйду!», - дебошир сопротивлялся, пытался хитрить и пошатываясь ходил по салону. Через несколько минут нетрезвый пассажир всё-таки покинул салон автобуса, однако позже начал стучать в закрытые двери и кричать, что хочет разобраться с водителем.

После этого один из пассажиров использовал перцовый баллончик, чтобы окончательно усмирить хулигана, который на тот момент был уже на улице. После применения баллончика автобус тронулся с места, однако вскоре остановился. Пассажиры как минимум одной половины автобуса закашлялись, и утирали глаза платочками - действие перцового баллончика не осталось незамеченным. Кашляющие пассажиры попросили открыть окна и двери. Дебошир же остался на остановке и в панике растирал лицо руками.

«Жалко пацана, ведь он уже вышел, может и не надо было баллончик применять», - выразила своё мнение пассажирка автобуса.

Софья Корф

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