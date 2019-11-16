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Пьяный пистолетчик угрожал приморским полицейским

силовики, полиция, мвд

В приморском поселке Славянка задержан дебошир, угрожавший сотрудникам полиции пневматическим пистолетом, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, прошедшей ночью в поселке Славянка инспекторы патрульно-постовой службы отдела МВД России по Хасанскому району, находились на маршруте патрулирования. Внимание патруля привлек мужчина, находившийся в общественном месте в состоянии опьянения. Увидев сотрудников полиции, гражданин начал проявлять агрессию, вел себя неадекватно, на замечания не реагировал, использовал в адрес полицейских нецензурную лексику и в довершение стал угрожать применением оружия. Мужчина даже предпринял попытку достать пистолет. В ответ сотрудники скрутили дебошира, надев на него наручники.

Правонарушителя, местного жителя 1999 года рождения, доставили в отдел полиции для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови задержанного.

 Возбуждено административное производство за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Мужчине грозит наказание от штрафа до 15 суток административного ареста.По факту неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей, проводится проверка.

Накануне большой резонанс  в социальных сетях получила видеозапись, на которую жительница Приморья запечатлела сотрудников ДПС в неадекватном состоянии. Как пояснили в УМВД России по Приморскому краю, полиция проверяет видеозапись. Проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему, а также в краевом управлении Госавтоинспекции. 

Дмитрий Санников

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