Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в столице Дальнего Востока, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в районе улицы Добровольского. 24-летний водитель «Сузуки Джимни», выезжая из гаража, пересекал проезжую часть. По основной дороге в этот момент двигался автомобиль «Тойота Камри». В результате столкновения «Сузуки» перевернулся, при этом водитель выпал из салона и попал под собственное авто. Молодой мужчина в настоящее время госпитализирован в реанимационное отделение «тысячекоечной» больницы.

В салоне «Тойоты» находился 16-летний подросток с признаками алкогольного опьянения. Ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Иномарка, которой управлял подросток, принадлежит его отцу. Родитель, прибывший по сообщению сотрудников полиции, пояснил, что лично передал ключи от транспортного средства сыну, который попросил разрешения просто посидеть в машине, послушать музыку. По словам отца и матери юноши, ранее он был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения, когда они позволили ему «покататься» по дворовой территории, не выезжая на проезжую часть.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за «тонировку» стекол. По факту ДТП проводится проверка.

Дмитрий Санников