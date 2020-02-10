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Пьяный подросток врезался в столб и перевернул авто

подросток ДТП

Ключи парень тайно взял у отца

Пьяный подросток, не имея прав и опыта вождения, сел за руль и устроил довольно жесткое ДТП на улице Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в городской ГИБДД, 17-летний житель Владивостока взял у отца ключи – без ведома родителей. Затем выпил и решил «покататься». Он сел за руль, проехал по улицам, однако, будучи пьяным и не имея опыта вождения, вскоре врезался в столб, и перевернул машину.

Отмечается, что после ДТП у парня зафиксировали сотрясение и ушибы – сейчас он на амбулаторном лечении.

Подросток получил сразу три протокола: за пьяную езду, отсутствие водительских прав и страхового свидетельства и повреждение дорожного сооружения.

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