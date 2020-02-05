Пьяный приморец насмерть сбил пенсионерку на тротуаре

На два месяца пойдет под стражу житель Уссурийска, сбивший в пьяном состоянии двух женщин, которые просто стояли на тротуаре, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции Уссурийска, пьяный водитель потерял управление и наехал на двух женщин, которые стояли на тротуаре. Одной из них 44 года, второй было 79.

Обеих пострадавших отвезли в больницу с травмами. Отмечается, что вскоре пенсионерка скончалась от полученных увечий.

Городское следствие возбудило уголовное дело по факту случившегося. Вскоре приморца ждет суд. Согласно закону, за преступление такого рода, отягченное нетрезвым состоянием, его ждет до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее прокуратура края рассказывала о том, что пьяный житель Владивостока превысил скорость и в ходе неудачного маневра влетел на автобусную остановку. Конструкцией придавило одну из стоявших в ожидании транспорта женщин. Пострадавшую госпитализировали, однако, вскоре она скончалась от травм.