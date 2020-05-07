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Пьяный приморец насмерть сбил женщину на тротуаре и отправится в суд

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Пешеход на момент столкновения находилась на тротуаре

Прокурор Уссурийска утвердил обвинение в адрес местного жителя, который, сев за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и насмерть сбил пешехода, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в феврале текущего года житель Уссурийска, находясь пьяным за рулем «Тойота Виш», съехал на тротуар и сбил  женщину, которая просто шла по нему.

Пешеход скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, вскоре дело будет рассмотрено в суде.

Напомним, в начале мая сотрудники Росгвардии в Артеме задержали пьяного водителя, который потерял управление на дороге, сбил женщину и улетел в овраг. В этом происшествии пешеход отделалась небольшими ушибами. 

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