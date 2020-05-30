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Пьяный приморец сжег токсикомана заживо
Его возмутило занятие незнакомца
Нетерпимое отношение к наркомании отправит приморца на скамью подсудимых с очень серьезной статьей, сообщает ИА DEITA.RU.
Инцидент произошел на этой неделе, на проселочной дороге в селе Чугуевка. Именно здесь нашли обгоревшее тело 24-летнего мужчины. Установлено, что тот умер, получив ожоги 90% поверхности тела. Вскоре выявили подозреваемого – 33-летнего местного жителя.
«Подозреваемый пояснил, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения и, увидев, что незнакомец занимается токсикоманией, пришел в ярость. В связи с чем облил его строительным клеем и поджег, а затем ушел с места преступления», – рассказали в приморском следкоме.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью», назначены судебные экспертизы.