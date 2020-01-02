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Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
Вусмерть пьяный приморец был снят с самолета Петропавловск-Камчатский – Владивосток из-за неадекватного поведения последнего. Новогоднюю ночь ему пришлось провести в ближайшем к аэропорту отделении полиции Камчатки, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что экипаж воздушного до последнего не хотел лишать жителя Приморья возможности попасть домой до наступления нового года, но последствия сильнейшего алкогольного опьянения мужчины вынудили командира борта обратиться в региональную транспортную полицию, чтобы последние увезли дебошира подальше от пассажиров.
В считанные минуты изрядно набравшийся приморец был снят с рейса и доставлен отделение УТ МВД РФ по ДВФО за нарушение безопасности на воздушном судне и появлении в общественном месте в пьяном виде.
О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.
Екатерина Цой