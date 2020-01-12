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6 Декабрь 2019, 18:15

Пьяный россиянин устроил ДТП на самокате в Лондоне

самокат

Россиянин заплатит почти $4 тысячи за пьяную езду на самокате и ДТП, сообщает DEITA.RU. К такому решению пришел суд в Лондоне, где и произошла авария.

Как стало известно авария произошла еще в мае, тогда 28-летний мужчина разъезжая на самокате врезался в мопед. В результате травмы получили водитель и пассажир мопеда. Россиянина задержали и у него в крови обнаружили на 54 грамма алкоголя выше, разрешенной нормы.

В итоге суд оштрафовал мужчину и лишил его права управлением самоката на год и четыре месяца.

Отметим, что в последнее время в России несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы прописать в ПДД условия для самокатов, гироскутеров и других новых транспортных средств.

Иван Юрьев

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