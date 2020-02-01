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6 Декабрь 2019, 18:15

Пьяный сельчанин и его дядя замерзли насмерть в Якутии

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Дядя приехал на похороны племянника и замерз

Житель Амгинского района Якутии замерз насмерть. Позже его родственник, приехавший на похороны, повторил судьбу племянника, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает Следственный Комитет республики, местный фермер пригласил односельчанина работать на участке – ухаживать за скором. Мужчины пошли на указанное место пешком, по дороге «согреваясь» спиртным. В итоге один из мужчин упал в снег – фермер, в свою очередь, просто пошел дальше и никому не рассказал о случившемся. Отметим, что в тот день в указанном районе днем было до -40 градусов.

Тело замерзшего сельчанина наутро случайно нашел коневод. Против приятеля погибшего возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Хоронить сельчанина приехали родственники из Якутска. Дядя погибшего пропал, приехав в село. Тело мужчины нашли недалеко от дома погибшего. Следствие отмечает, что он также замерз насмерть.

Примечательно, что в Якутске сейчас очень суровые морозы – сегодня до -30 градусов, к середине следующей недели они будут сорокоградусными.

Напомним, что суровые морозы пришли и в Приморье. С якутскими их, конечно, не сравнить – всего -10-14 градусов. Тем не менее, на территорию края пришло значительное похолодание и резкий порывистый ветер, который усиливает ощущение от мороза многократно. 

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