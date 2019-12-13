Пьяный, сопливый и криминальный: каким Владивосток видят федералы

Подводя итоги уходящего года важно вспомнить не только «хорошее, доброе, светлое», но и негативные моменты, чтобы учесть сделанные ошибки и не допустить их повторения в будущем году. DEITA.RU представляет читателям подборку самых запоминающихся антирейтингов этого года, в которых довелось побывать дальневосточной столице и Приморскому краю.

Зима: коррупция и зарплаты

Не успел новый 2019 год начаться, как уже во втором месяце Владивосток вошел в рейтинг самых коррумпированных городов России по версии независимого маркетингового агентства Zoom Market. И не просто вошел, а занял «почетное» третье место в «десятке» регионов-коррупционеров. Впереди - Махачкала и Нальчик, позади - Сочи и Хабаровск. Забавно, что рейтинг создавался экспертами на основе ответов россиян на вопрос: «Когда в последний раз вам приходилось ли давать взятку и как часто вы это делаете». Дорогие читатели, редакция DEITA.RU желает вам в следующем году не вестись на провокации нечистых на руку представителей органов власти и решать все вопросы, не выходя за правовое поле (это касается и взяткополучателей, кстати). Так и заработанные кровью и потом деньги целее будут, и у родного края на один антирейтинг станет меньше.

В этом же месяце дальневосточная столица отличилась среди регионов с самыми высокими ценами на бензин. Эксперты агентства «Рейтинг» подсчитали, сколько литров топлива могут себе позволить россияне из разных субъектов РФ и выяснили, что при средней заработной плате в чуть более 42 тысячи рублей (приморцы были очень удивлены) жители Приморья могут себе позволить около тысячи литров АИ-92. В это же время аналогичная цифра в Москве, Санкт-Петербурге и Крайнем Севере начинается от полутора тысяч-двух литров. Меньше Приморья бензина могут себе позволить лишь жители Кавказа, Алтая, Тамбова и Крыма.

Весна: квартиры и протесты

В апреле Владивосток возгласил ТОП городов России с крайне некомфортными условиями для бедных. Эксперты ЦИАН поставили столицу Дальнего Востока во главу рейтинга за самую высокую стоимость одного квадратного метра, которая к 2019 году поднялась на 15 процентов и составила 120,4 тысячи рублей. Кстати, цен на жилье в «нерезиновой» в данном исследовании не учитывались в принципе - эксперты решили, что «столичный статус» сам по себе подразумевает особую цену на жилье. Предполагается, что по этой причине резко «взлетели» цены во Владивостоке - тоже «столичный статус» обязал.

В мае Приморский край попал в антирейтинг по уровню протестной активности населения в субъектах Российской Федерации и получил звание главного скандалиста Дальнего Востока по итогам прошлого года и начала 2019-го. Эксперты заметили, что по сравнению с другими регионами именно Приморье в буквальном смысле трясло от народных недовольств, выраженных в уличных акциях - за указанный временной отрезок жители края организовали порядка 800 только официальных митингов и протестов. В качестве самых ярких поводов для народных скандалов выступили: тройные выборы губернатора, строительство ядерного могильника, вечные проблемы с дольщиками и точечной застройкой, угольная пыль в Находке и «китовая тюрьма». Отмечается, что такими темпами уже в следующем году приморский регион сможет смело подавать заявку на присуждение звание главного скандалиста России.

Кстати, в этом же месяце отличилась и столица Приморья. В мае Владивосток с треском провалился в рейтинге регионов РФ по обеспечению жильем - «город у моря» отнесли к аутсайдерам страны, в которых катастрофически мало строится новых жилых домов - менее 0,25 квадратных метров на человека и при условии, что темпы строительства в Приморье за год выросли на 30 процентов.

Лето: криминал, зарплаты и сопли

Первый месяц лета в Приморье начался со звания одного из худших регионов страны, где царят высокая преступность, наркотики, страховые мошенничества, автоаварии и долги по зарплате. В июне Институт региональных проблем поставил регион на четвертое место в рейтинге криминогенности субъектов РФ. Эксперты пришли к выводу, что «лихие 90-е» так и не смогли до конца покинуть территорию края: в Приморье процветает преступность, особенно те ее части, которые связаны с наркотическим бизнесом, орудуют криминальные банды, а фактически в каждом населенном пункте по сей день действует своя «крыша».

По количеству дорожно-транспортных происшествий Приморье заняло 6 место по стране с пометкой, что каждый участник аварии в регионе сильно рискует попасть в руки страховиков-мошенников, количество которых на один квадратный метр значительно превышает средние показатели в России. Правда, судя по рейтингу, преступникам вряд ли удастся сильно навариваться на своих жертвах - Приморье заняло «почетное» второе место по долгам по зарплатам. Сами зарплаты, кстати, признаны одними из самых низких в стране.

В июне же аналитики «Петербургские политики» поставили приморцев в ТОП самых «обиженных местными властями» россиян. Приморье заняло 77 место из 85 среди регионов страны по объему социальных расходов на одного жителя.

А в июле ИРП во второй раз записал Приморский край в топ-10 самых неблагополучных регионов России. Эксперты вновь заговорили о местном криминале, но на этот раз к зарплатам и ДТП добавились коррупционные уголовные дела и уровень закредитованности населения. Да-да, по всем этим показателям Приморье идет «впереди планеты всей» - взяток стали давать и принимать в пять раз больше, количество «рабов» микро-финансовых организаций увеличилось в полтора раза по сравнению со всей страной, а количество долгов по зарплатам всего за один квартал вывело Приморье во всероссийские лидеры.

Правда, в других источниках говорится, что лидером зарплатного антирейтинга все-таки является Хабаровск. В июле специалисты Росстата заявили, что дальневосточные работодатели задолжали хабаровчанам порядка 116 миллионов рублей, в то время как приморским работникам - «всего» 65 миллионов. Ура, товарищи.

В этом же месяце Владивосток оказался в «десятке» рейтинга самых «сопливых» городов России по итогам минувшей зимы. По версии ZOOM MARKET, в «тройку» лидеров топа-25 наиболее пострадавших от гриппа и ОРВИ территорий вошли: Москва, Челябинск и Пермь, а дальневосточная столица попала на десятую строчку «благодаря» эпидемии простудных заболеваний в Находке и ряда смертельных случаев от ОРВИ.

А в августе Владивосток снова попал в ТОП российских городов с самой дорогой недвижимостью. На этот раз эксперты оценивали стоимость вторничного жилья. Как и в случаях с новостройками, самый большой рост цен на «вторичку» с начала года замечен именно в дальневосточной столице - 11,1 процентов. Предполагаемая причина «взлета» все та же - «столичный статус».

Осень: губернатор, дороги и любовь

В сентябре глава Приморья Олег Кожемяко оказался в рейтинге российских губернаторов, пользующихся услугами ботов на своих официальных страничках в социальных сетях. Олег Кожемяко оказался на 46 месте из 68 возможных. Отмечается, что из более 53 тысяч подписчиков приморского губернатора, порядка 25% являются фейковыми.

В октябре Росстат признал, что приморские дороги хуже чукотских, но при этом заметил, что автомобильные трассы Приморского края находятся во всероссийской «золотой середине» в плане благоустройства. Хорошо это или плохо, судите сами - более половины межрайонных дорог Росстат назвал непригодными для безопасной езды, а порядка 39 процентов муниципальных - не соответствующим нормам.

Кстати, лучшими дорогами муниципального значения на Дальнем Востоке признаны дорожные полотна на Чукотке - «всего» 37 процентов из общего числа дорог построены не по ГОСТам. Правда, эксперты уже поглумились над этим заявив, что благообразная дорожная картина на Чукотке выглядит таковой лишь по документам, ведь на большей части региона дорожная сеть попросту отсутствует.

Также во втором месяце осени столица Приморья вошла в «пятерку» российских городов, жители которых наиболее часто прибегают к услугам «жриц любви» по версии Zoom Market. Раскрепощенные (и, вероятно, довольно обеспеченные) приморские мужчины и девушки с низкой социальной ответственностью обеспечили Владивостоку гордое пятое место в столь аморальном рейтинге.

Последний месяц года: алкоголь и смерть

Конец 2019 года особенно «прославил» Приморье в негативном ключе. С разницей в два дня регион защитил свои лидерские позиции сразу в двух всероссийских антирейтингах. 10 декабря приморцы были признаны экспертами федерального проекта «Трезвость» самыми главными алкоголиками «всея Руси», а 12 декабря статус самого «смертельного» региона получило само Приморье. Согласно данным экспертов, на одну тысячу местных жителей приходится порядка 19 смертей, по большей части от алкоголя, реже - от плохо климата.

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что, по мнению федералов, день среднестатистического приморца выглядит так: встав с утра в своей съемной квартире, первым делом проверил почту - вдруг его долгострой уже сдали в эксплуатацию? Не увидев желанного письма, приморец поругал на чем свет стоит губернатора с мэром да хряпнул водочки с горя. Выходя из подъезда, получил по почкам от местных братков и отдал последнюю куртку. По пути на парковку шуганул наркоторговца. Сев в машину еще раз выпил для храбрости и двинулся на работу по ямам да колдобинам. На одном из серпантиновых спусков с сопки «поцеловался» с соседним авто, вызвали ГИБДД. Пока ждал наряд, отдал последние деньги мошенникам-страховикам, а прибывшим на место происшествия полицейским дал взятку - чтоб не забрали права за вождение в нетрезвом виде. Ужасное утро скрашивала лишь мысль о скорой заплате, но начальник встретил приморца фразой: «Зарплаты в этом году не будет». В обеденный перерыв приморец выбежал на центральную площадь на митинг. Постоял за обманутых дольщиков, покричал про долги да пошел в микро-финансовую организацию брать очередной быстрый кредит, чтоб было на что машину заправлять. После работы зашел в алкомаркет - взять водочки на утро и бутылку шампанского для проститутки. Вернувшись домой поздно вечером, понял, что заболел. И не мудрено - без куртки-то зимой ходить. «Подлечился» водкой и лег спать.

О самых знаковых событиях 2019 года читайте в рубрике DEITA.RU ИТОГИ ГОДА.

Екатерина Цой