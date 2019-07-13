В Южно-Сахалинске арестовали пьяного торговца, швырявшегося клубникой, сообщает DEITA.RU по материалам администрации столицы Сахалина.

Во вторник, 9 июля, две сотрудницы департамента общественной безопасности и контроля проводили рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. На улице Сахалинской они обнаружили находящегося в алкогольном опьянении нарушителя, который торговал клубникой в непредусмотренном и необустроенном для этого месте. Ему сделали замечание о недопустимости такой торговли, нарушитель отреагировал агрессивно, грубо и с применением нецензурной лексики. Затем замахнулся контейнерами с клубникой и попытался ударить одну из сотрудниц департамента, швырнул в нее коробку.

Чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызывать сотрудников полиции, которые впоследствии доставили нарушителя в суд, где ему было назначено административное наказание — арест на сутки и 500 рублей штрафа.

В областном центре в 2019 году составлено свыше 120 протоколов по фактам незаконной уличной торговли, а сумма штрафов превысила 700 тысяч рублей. В основном, нарушители пытаются реализовать продукты сомнительного качества в антисанитарных условиях, нередко просроченные.

Дмитрий Санников